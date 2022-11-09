Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 13:33

Более 200 заявок подали псковичи на конкурс «Лидер года»

Источник:kp.ru
.

.

Жители Пскова подали 225 заявок на региональный конкурс «Лидер года». Об тэом сообщил в официальном Telegram-канале Псковской области.

Каждый участник будет иметь возможность продвинуться по карьерной лестнице или сменить профессию. Кроме того, можно будет попасть на желаемую должность или просто получить новые знания и навыки.

Эксперты выделят участников очного этапа, затем в течение нескольких недель конкурсанты будут проходить тестирования, деловые игры, тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов Псковской области. Конкурс закончится суперфиналом.