Более 200 заявок подали псковичи на конкурс «Лидер года»

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Жители Пскова подали 225 заявок на региональный конкурс «Лидер года». Об тэом сообщил в официальном Telegram-канале Псковской области.

Каждый участник будет иметь возможность продвинуться по карьерной лестнице или сменить профессию. Кроме того, можно будет попасть на желаемую должность или просто получить новые знания и навыки.

Эксперты выделят участников очного этапа, затем в течение нескольких недель конкурсанты будут проходить тестирования, деловые игры, тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов Псковской области. Конкурс закончится суперфиналом.