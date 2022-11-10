Почти 9 тысяч человек посетили Талабы в Псковском озере на катерах

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Более 8, 7 тысяч человек воспользовались услугами катеров, курсировавших на Псковском озере между Талабскими островами и материковой частью региона. Сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Речь идёт о катере «Талабск» и о двух новых суднах «Ян Залита» и «Иван Белов», их запуск прошёл в июле 2022 года. Стоит отметить, что статистика не учитывает индивидуальные поездки на частном транспорте. Около 6 тысяч пассажиров перевезли новые катера. Они осуществляли не только регулярное транспортное сообщение, но и коммерческие рейсы.

Посещение Талабских островов и сейчас остаётся очень востребованным. А запуск новых катеров увеличил пассажиропоток кна острова вдвое. Это отметили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.Так в 2021 году на Талабы приехали около 4,5 тысяч человек. Сейчас из-за наступления осенне-зимнего периода и ухудшения погодных условий навигация завершена.

Следует отметить, что с появлением новых катеров, вместимостью до 30 человек каждый, удалось улучшить транспортную доступность на Талабские острова для местных жителей и туристов.