Новая зона вылета в псковском аэропорту откроется к 6 декабря

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На втором этаже международного аэропорта имени «Княгини Ольги» в Пскове к 6 декабря откроют новую зону вылета. Об этом сообщил генеральный директор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный губернатору Псковской области Михаилу Ведерников. Соответствующее видно глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Директор предприятия утверждает, что на первом этаже аэропорта будет оставлена зона сидения для пассажиров и зона отдыха. А вот к ремонту на втором этаже подрядчик приступит в скором времени. «Материалы уже закуплены», – сообщил Александр Корытный.

По его словам скорость открытия новой зоны вылета связана с запуском дополнительного вечернего авиарейса по маршруту «Псков – Москва». Этот рейс пересекается с вылетом авиарейса в Сочи с разницей всего лишь в 15 минут.

Губернатор уточнил, достаточно ли будет посадочных мест в зоне вылета аэропорта. Гендиректор сообщил, что часть кресел уже в распоряжении аэропорта, остальные – поступят в ближайшее время. «Нормальный накопитель я думаю получится, вполне комфортный», – подчеркнул гендиректор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг».