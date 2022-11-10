Из псковских торговых центров поступило ложное сообщение о минировании

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Сегодня, 10 ноября, поступило сообщение о минировании ТЦ «Акваполис» и «Максимус». Однако оно оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

После того, как позвонил злоумышленник, здания было тщательно обследовано кинологами. Однако взрывных устройств найдено не было.

Напомним, подобные сообщения уже не впервые фиксируются на территории Псковской области. К счастью, все предыдущие также были ложными. Так, например, волна лжеминирований прошла в Пскове 25 марта. Тогда звонки поступали с территории Украины. Вторая волна лжеминирований была зафиксирована по Пскову 2 сентября.