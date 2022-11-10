Площадь перед Псковским аэропортом отремонтируют в следующем году

Глава Пскова Борис Елкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили аэропорт

Сегодня, 10 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин приехали в международный аэропорт имени Княгини Ольги. Здесь же они обсудили планы капремонта площади перед аэровокзалом.

«Планируем сделать капремонт площади. Разработку проекта должны закончить к концу года. Если в аэропорту появится новый терминал, то мы увяжем его с парковочной зоной. Улицу Германа планируем сделать односторонней», — пояснил Борис Елкин.

По словам гендиректора по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александра Корытного, аэроаорт будет проводить частичную рекорструкцию действующего терминала.

«Нам возможно придется делать частичную реконструкцию действующего терминала, перестраивать зоны, потому что все же мы надеемся при хорошем пассажиропотоке в следующем году выйти на 150 тысяч. Это цифра, которая делает аэропорт самоокупаемым», – пояснил гендиректор. Кроме того, будет сделана замена ограждения по периметру аэропорта.