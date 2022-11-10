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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:48

Псковича осудят за изнасилование несовершеннолетней девушки с ОВЗ

Источник:kp.ru
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Жителя Пскова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Выяснилось, что 5 мая прошлого года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в пригороде Пскова силой затащил в свой автомобиль несовершеннолетнюю девушку с ОВЗ, отвез подростка в безлюдное место и изнасиловал.

Виновного ждёт лишение свободы на 5 лет 10 месяцев 2 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительными видами наказания.