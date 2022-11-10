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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:50

Псковичи предложили изменить схему движения автлубс №51

Источник:kp.ru
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«Неплохо было бы запустить и 51 маршрутку по Кузбасской из Овсище в Центр». Об этом псковичи написали в посте главы Пскова Бориса Елкина в Telegram-канале, где он предложил придумать названия новым остановкам.

Однако в ответ на предложение граждан выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом является продление маршрута автобуса № 22. Впоследствии, планируется запустить ещё несколько маршрутов в этом же направлении. Однако изменить маршрут № 51 в сторону центра города невозможно.

«Он обеспечивает прямую транспортную доступность жителей микрорайона «Овсище» в ГБУЗ «Поликлиника № 3», за которой закреплен указанный микрорайон», — прокомментировали власти города.