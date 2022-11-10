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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:31

В Псковской области засадили 28 гектаров чёрной смородины

Источник:kp.ru
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Пковской области увеличивают площади под ягодными культурами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области

Таким образом, ИП ГКФК Кривенков осенью 2022 года высадил 28 гектаров черной смородины сорта Церера на территории Псковского района. К 2025 году планируется, что урожай с этих площадей будет равняться 130 тонн.

Напомним, Псковская область также находится на втором месте по урожаю рапса в СЗФО. О других достижениях региона можно прочитать здесь.