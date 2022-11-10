В Псковской области засадили 28 гектаров чёрной смородины

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Пковской области увеличивают площади под ягодными культурами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области

Таким образом, ИП ГКФК Кривенков осенью 2022 года высадил 28 гектаров черной смородины сорта Церера на территории Псковского района. К 2025 году планируется, что урожай с этих площадей будет равняться 130 тонн.

Напомним, Псковская область также находится на втором месте по урожаю рапса в СЗФО. О других достижениях региона можно прочитать здесь.