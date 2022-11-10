Начался ремонт кровли колокольни Троицкого собора в Пскове

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Ремонтные работы и замена частей стропильной системы кровли колокольни Троицкого собора в Пскове начался. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Специалисты оценили фронт работ при демонтаже кровельного покрытия восьмерика верхнего яруса. Оказалось, что часть стропильного основания балок находится в разрушенном состоянии. Также в плохом виде кладка стены из кирпича, к которой подведены балки.

«Начата вычинка разрушенных элементов с последующим протезированием деревянных конструкций, заменой кирпича и укреплением стены, на которую опирается кровля восьмерика»,— говорится в сообщении.