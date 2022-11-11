9 ноября состоялось прощание с псковскими героями, погибшими в СВО

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших псковских бойцов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Прощание прошло с военнослужащими:

— Гвардии старшим прапорщиком Игорем Ивановым;

— Лейтенантом Александром Лебидем;

— Гвардии сержантом Николаем Погореловым;

— Гвардии старшим сержантом Евгением Семеновым.

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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — сообщил глава региона.

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