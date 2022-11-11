Псковичи смогут принять участие в военно-патриотическом диктанте

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Во Всероссийский день призывника 15 ноября в 10:00 жителям Пскова предлагают поучаствовать в просветительской акции «Военно-патриотический диктант». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для написания диктанта необходимо обладать знаниями об истории России: о вооружении, сражениях, победах и полководцах, героях и отличившихся бойцах, а также военных событиях, отраженных в искусстве, литературе, документах и прочее.

Участники должны будут ответить на 40 вопросов за 60 минут. Диктант пройдет в режиме видео-конференц-связи. Для участия необходимо пройти регистрацию. После регистрации на электронную почту придёт пароль и логин для входа в личный кабинет на сайте. С момента начала диктанта будет открыт доступ к заданиям