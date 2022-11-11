Концепция благоустройства Порхова победила во всероссийском хакатоне «Города»

Фото: Андрей Степанов

Комплексное благоустройство Порхова может стать вполне реальным, так как концепция развития города стала победителем всероссийского хакатона «Города». Как изменится Порхов после работы архитекторов и урбанистов, если проект все-таки удастся реализовать, узнала газета «Псковская правда».

«Это подробная большая идея, основанная на достаточно глубоком изучении контекста. Пять суток разработки, но до этого на протяжении трёх месяцев шло удалённое изучение местности, погружение, консультации со специалистами, мастер-классы этих специалистов для тех, кто был в командах», — поделился архитектор и по совместительству куратор проекта Сергей Станкевич.

Особенностью данной концепции является то, что она подстроена под разные группы жителей и гостей города: «Порхов для жителей», «Порхов для туристов» и «Порхов для бизнеса». Проект направлен на поддержку традиционных ремесленных промыслов, организацию жилищной застройки, и создание кольцевой туристической инфраструктуры. Достопримечательности здесь будут обьеденены в одним маршрут.

Кроме того, в проекте предполагается задействование реки Шелонь в туристических целях. Набережную планируется благоустроить и даже организовать у воды экотропу.

Подробнее об этом можно прочитать в материале газеты «Псковская правда».