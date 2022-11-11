Псковские дороги начнут готовить в зимнему периоду

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Сегодня, 11 ноября, прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Одним из ключевых вопросов стала подготовка псковской дорожной сети к зиме. «В настоящее время для ликвидации последствий похолодания и выпадения осадков всё готово», — подчеркнул начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий

На данный момент необходимые реагенты, соль и песок уже приобретены. Кроме того, подготовлена необходимая техника для посыпки дорог и очистки снега. В настоящее время налаживается сотрудничество с МЧС. Работа службы может быть необходима при аномальных осадках, как было случилось в прошлом году.

«Также проработан вопрос привлечения дополнительной техники со стороны службы благоустройства города в случае, если такая необходимость появится. На следующей неделе опубликуют аукцион на складирование снега», — сообщил начальник УГХ Пскова.

Также члены комиссии совместно с главой Пскова Борисом Елкиным обсудили безопасность автомобильных перевозок, ситуацию с детским травматизмом на дорогах, обустройство пешеходных переходов и установку знаков дорожного движения.