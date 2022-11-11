Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 8:59

Одностороннее движение появится в Пскове на улице Киселева

Источник:kp.ru
.

.

Планируется введение одностороннего движения на улице Киселева в Пскове. Такое решение согласовала горкомиссия по безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Глава города отметил, что одностороннее движение будет действовать на участке от Мироносицкого кладбища до проезда к улице Кузбасской Дивизии. Такое решение принято в связи с проведением работ по установке фонарей и благоустройству тротуаров.

«Также согласовали обустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса», – добавил в своём сообщении Борис Елкин.