Более 300 тысяч рублей получат соотечественники переехавшие в Псковскую область из-за рубежа

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338 тысяч рублей составит выплата для переехавших в Псковскую область граждан России. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комиссия комитета по труду и занятости сообщила о дополнительной социальной гарантии для участников государственной программы по оказанию помощи русским переселенцам из-за рубежа.

Таким образом, к рассмотрению было принято 34 заявления, положительного решения дождались 32 из них. Кроме того, одобрено 16 заявлений на матпомощь и три заявления на 141,5 тысячу рублей, необходимую на компенсацию стоимости аренды жилья.

Ещё 10 заявлений поступило на компенсацию затрат на прохождение обязательных медосмотров для получения разрешения на временное проживание, сумма этих выплат составила 125,6 тысяч рублей, а заявления на сумму 47 тысяч рублей касалось компенсации стоимости сертификата специалиста категории «врач» и прочие заявления.