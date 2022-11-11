Псковские военкоматы составят единую электронную базу данных

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Теперь работа военный комиссариатов Псковской области будет фиксировать в единой электронной базе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ГТРК «Псков».

«Это будет единая электронная база. Плюс нашим IT-шникам поставил задачу — подгрузим туда базы ГИБДД, медицинские базы и всё остальное», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, это необходимо для более оперативной и качественной работы с каждым призывником или потенциально мобилизуемым. Электронная база данных позволит своевременно управлять информацией, полученной из нескольких источников.