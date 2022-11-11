Порховскому аисту-бродяге и ещё 70-ти его сородичам могут помочь псковичи

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Аиста, бродившего по улицам Порхова, привезли на зимовку в специальный центр. Птица не улетела на зимовку по необъяснимым причинам. Об этом сотрудники центра сообщили в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Остаётся загадкой - что помешало взрослому, опытному, крепкому на вид аисту улететь на зимовку в Африку. О белом аисте, осенью расхаживающем по районному центру, в том числе и по многолюдному проспекту, сообщали многие, начиная с сентября», —написали в сообщении.

Птицу удалось изловить псковичке Юлии Кузьминой. Женщина сама доставила аиста в центр. Назвали бродягу Сирожкой. Зиму он проведёт в центре, где ему наденут металлическое кольцо с индивидуальным номером на лапку. А вот весной постоялец полетит в Порхов.

«Друзья, если вы хотите помочь Сирожке и его собратьям перезимовать (а у нас на зиму остаются свыше 70 белых аистов, каждый с непростой судьбой), вы можете перечислить им на корм любую сумму на карту руководителя проекта», —попросили сотрудники центра.

По словам специалистов, каждый день аисты потребляют более 30 килограмм корма животного происхождения, на эти нужды в месяц тратится порядка 50 тысяч рублей. А это без учёта затрат на оплату электрического обогрева и ветеринарного обслуживания. На сегодняшний день центр не получает финансирования на государственном уровне. «Дом белого аиста» — это исключительно волонтёрский проект, существующий засчет поддержки неравнодушных людей.

«Благодарим всех, кто помогает Аистиному дому и вносит свой вклад в спасение этих прекрасных птиц!» — написали сотрудники центра