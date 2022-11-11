Псковские школьники подали более 400 заявок на курсы по программированию

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Школьники с Псковской области подали более 400 заявок на участия в образовательном IT-проекте «Код будущего». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Заявку на участие в проекте можно подать до 18 ноября. Учащиеся 8–11-х классов имеют возможность пройти бесплатные курсы по программированию.

Школьники получат доступ к 50 образовательным программам от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний. К ним относятся Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру и прочее.

Заявки на курсы можно подать на Госуслугах . Это может сделать или сам школьник или его родители (законные представители).