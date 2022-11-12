Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак попал под обстрел в зоне СВО

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, экс-губернатор Псковской области, попал под обстрел днем 10 ноября рядом с городом Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает интернет-издание Readovka в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен после передачи на передовую спецсредств и техники под Херсоном и посещения госпиталя под Лисичанском. Но на обратном пути через город начался обстрел территории. Уточняется, что об участии в поездке через обстрелянный населенный пункт Андрей Турчак не объявлял.

Вместе с сенатором в центре массового удара оказались руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, депутаты Артем Туров и Артем Бичаев. В результате обстрела пострадавших нет.