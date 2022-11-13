В Пскове впервые пройдут соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв»

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3 декабря впервые в Пскове состоятся Открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв». Организаторы пообещали вручить медаль всем, кто отважится на участие. Об этом сообщает федерация зимнего плавания Псковской области.

«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой! Наградой каждому станут: потрясающие эмоции, фирменная медаль участника, красочный диплом с личным временем, укрепление иммунитета, +100 к самооценке и незабываемые фотографии на фоне главных достопримечательностей города Пскова», – пишут организаторы соревнования.

Программа соревнований:

10.00 - 10.40 – мандатная комиссия;

11:00 - построение участников;

11:15 - старт 25м вольный стиль;

12:30 - церемония награждения.

Адрес: г. Псков, ул. Воеводы Шульского, д.9 (Гребная база МБУ СШОР "Ника")

Количество мест ограничено, подать заявку на участие можно по ссылке.

Подробности можно узнать по номеру телефона: 8-992-290-95-66.