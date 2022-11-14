Фотограф из Великий Лук вошёл в число финалистов всероссийского конкурса

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Оргкомитет XII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» представил итоговые результаты. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Жюри присвоило фотографу из Великих Лук Александру Воробьеву призовое место в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди региональных средств массовой информации.

Торжественная церемония награждения пройдёт в рамках заключительных мероприятий в Москве 24-25 ноября этого года.Отметим, конкурсные фотографии Александра посвящёны 27-му чемпионату России по воздухоплавательному спорту, он прошел летом текущего года в Великих Луках. Примечательно, что общее число работ на конкурсе составило 365 фотографий.