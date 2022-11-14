Тестирование сирен после ремонта может пройти в Пскове

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Об итогах учений по гражданской обороне, которые состоялись 2 ноября, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное». Ролик опубликован в Telegram-канале главы региона.

«В целом система ГО и ЧС работает чётко. На уровне межведомственного взаимодействия ответственных служб, правительства области и муниципальных администраций сбоев не было. Всё прошло слаженно, как полагается», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Однако оставались вопросы к состоянию ряда сооружений для защиты гражданского населения. По словам главы региона, так как некоторые объекты десятилетиями не эксплуатировались, то находятся в плохом состоянии.

«Будем исправлять, используя региональные и муниципальные ресурсы. Также подключим предприятия по тем адресам, куда по регламенту нужно эвакуировать их собственный персонал. В некоторых случаях просто перепланируем алгоритмы эвакуации, используя другие объекты», — сообщил губернатор.

Также работу проведут и с системами оповещения. «В этой части ситуация рабочая, но замечания всё равно есть», — пояснил Михаил Ведерников. «Поэтому, если в ближайшие пару дней вы услышите звуковые сигналы сирен продолжительностью пару секунд — не беспокойтесь: это тестирование оборудования после проведения ремонтных работ», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что инфраструктура для защиты гражданского населения вряд ли понадобится в ближайшем будущем, однако для спокойствия необходимо, чтобы все было в порядке.