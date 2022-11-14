МЧС предупредили водителей Псковской области о сильном тумане утром 14 ноября

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Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается утром по Псковской области сегодня, 14 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что при движении в тумане на автомобиле необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Чаще всего ДТП в условиях повышенной туманности случаются с движущимся впереди транспортным средством.

Также важно помнить, о необходимости увеличить привычную дистанцию. Кроме того, скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при хорошей погоде. Необходимо учитывать возможность остановки автомобиля в пределах видимости.

«Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас», — сообщают в ведомстве.

При возникновении ЧС следует звонить в службу спасения по телефону 01. Пользователям мобильных телефонов необходимо набрать номер 112 или 101.