В Псковской области создано около 300 аварийно-восстановительных бригад для устранения ЧС

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«В области создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в составе 297 аварийно-восстановительных бригад. Они готовы к выполнению возложенных задач», – поделился в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он озвучил такие данные в ходе заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством полномочного представителя Президента России в СЗФО Александра Гуцана.

Михаил Ведерников также отметил, что на сегодняшний день объекты ЖКХ полностью подготовлены к предстоящей зиме. На их обеспечение в бюджетах муниципалитетов заложено 474 миллионов рублей. Данный показатель превысил цифры прошлого года на 10%. Отопительный сезон в регионе начался 7 сентября, и за все время на объектах ЖКХ не было допущено ни одной аварии.

«Резервный фонд ЧС увеличиваем из года в год. В 2019 году он составлял 3 миллиона, в 2020 – 5 миллионов, в 2021 – 45 миллионов, в этом году – порядка 70 миллионов рублей», – сообщил глава региона.