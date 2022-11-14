На стене пятиэтажки в Пскове появился новый мурал «Олонецкий дед»

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Настенное граффити по мотивам картины вновь появилось на псковском пятиэтажном доме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Мурал по мотивам картины Григорьева «Олонецкий дед», хранящейся в картинной галереи Псковского музея-заповедника, нарисовали на стене пятиэтажки по улице Байкова в Пскове.

Напомним, данный проект реализуется благодаря поддержке Комитета по культуре Псковской области. Всего в Пскове планируется создать 12 муралов, которые позже образуют туристические маршруты.