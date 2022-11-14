В Пскове ликвидируют более 800 цветов из-за опасного заражения

.

Зараженные цветы нашли специалисты на складе временного хранения в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Северо-Западном управлении Россельхознадзора.

С 28 октября по 7 ноября в Пскове проводился фитосанитарный контроль. Было проверено 7885 свежих срезов цветов роз хризантем и гипсофилы, а также 28 саженцев кипариса. На некоторых их них было обнаружено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Отмечается, что цветы и саженцы из Нидерландов, Эквадора, Эфиопии, Германии, Колумбии и Израиля доставили в столицу и в Пскове на автомобильном транспорте из Латвии и Литвы.

Проведённая в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» экспертиза выявила зараженность цветов и саженцев западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). «Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, то выпуск зараженной импортной растительной продукции территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственников грузы подлежат уничтожению», — сообщили в ведомстве.

Западный цветочный трипс считается одним из опаснейших вредителей сельскохозкультур во многих странах. Он повреждает плодово-ягодные, овощные, кормовые и другие культуры более чем 60 семейств растений. Особенный вред трипс наносит растениям в тепличных комплексах: угнетает их рост, снижает продуктивность, ухудшает внешний вид и является переносчиком многих заболеваний опасных для растений.