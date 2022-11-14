Благотворительный бал в поддержку семей участников СВО прошёл в Великих Луках

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В Доме культуры железнодорожников в городе Великие Луки состоялся благотворительный бал. В нем приняли участие ученики школ, колледжей и вузов города. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Хореограф ДК железнодорожников Эльвира Усейкина подчеркнула, что в Великих Луках благотворительный бал прошёл в первый раз. «Мы предполагали, что мероприятие посетят люди среднего возраста, но на приглашение откликнулась в основном молодёжь Великих Лук. Бал — это не очень трудно, мы специально добавили в программу несложные танцы, которые можно выучить с минимальными затратами. Но тем не менее в мероприятии приняли участие те, кому это показалось интересным», — поделилась Эльвира Усейкина.

На балу участвовали пары из школ города, а также студенты ВМТК, ВГСХА, ВЛГАФК и ПГУПС и участники движения «Юнармия». Было представлено восемь танцев, некоторые из которых даже были исполнены с участием зрителей. Кроме того, на сцене ДК выступили и гости: вокалистка Елена Крайнова, певец Виктор Розенштейн, иллюзионист Борис Ефремов и шоу-балет «Этуаль».

Впечатлениями о прошедшем бале поделилась ученица школы № 2 Александра Максимова: «Мне очень понравился этот бал, юнармейцы не впервые собираются на подобного рода событии. Мы не только комфортно провели время, но и приняли участие в благотворительной акции».

Также участники бала могли написать письма солдатам, которые находятся на территориях, приближенных к зоне проведения специальной военной операции. Письма будут отправлены военнослужащим в город Валуйки Белгородской области вместе с гуманитарной помощью.

Отметим, что вырученные с продажи билетов деньги пойдут в благотворительный фонд «Почёт» на счёт спецакции для поддержки семей участников специальной военной операции. В благотворительной акции поучаствовали 45 человек.