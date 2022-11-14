Псковичам рассказали, будут ли они отдыхать 31 декабря

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Стало известно, что новогодние праздники 2023 года продлятся девять дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В общем в следующем году псковичи будут отдыхать 13 дополнительных дней. Проект переноса выходных дней представил Минтруд.

В ведомстве подчеркнули, что 31 декабря текущего года выпадает на субботу. Отмечается, что этот день будет нерабочим. Гражданам следует знать, что выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая. Это объясняет почему в 2023 году, кроме законных выходных (субботы и воскресенья), будет ещё 13 дополнительных дней отдыха.

Псковичей ждут длинные выходные в феврале - с 23-его по 26-е число. А 8 Марта, выпадающее в 2023 году на среду, не получается присоединить к выходным.

Майские праздники тоже не будут долгими. Отдых запланирован на 29, 30 апреля (это суббота и воскресенье) и 1 мая (понедельник). После этого следуют четыре рабочих дня. Также праздничным нерабочим днем станет 8 мая (понедельник), а 6 и 7 мая опять выпадает на выходные.

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