Восстановление ливневой канализации в Пскове займёт несколько лет

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Полностью восстановить ливневую канализацию в Пскове получится в течение 2-3 лет. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передаёт корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Ливневая канализация перейдёт «Горводоканалу», что логично», – заявил Александр Градский. По его словам, это даст возможность получения субсидий из дорожного фонда, что позволит провести масштабные работы реконструкции ливневки.

Также Александр Грацкий подчеркнул, что в ближайшие два года в Пскове будут проводиться раскопки для восстановления сетей. В некоторых местах планируется увеличить диаметр труб.