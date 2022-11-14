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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:36

Осадки в виде мокрого снега возможны в Псковской области в ближайшее время

Источник:kp.ru
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По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшее время в Псковской области возможно пройдёт мокрый снег. Об этом Госавтоинспекция предупредила водителей на своём сайте.

«Главная опасность при этом - смена температуры с оттепели на заморозки и обратно, что создает благоприятные условия для возникновения гололедицы», — говорится в сообщении.

Также водителям стоит учесть, что в осенне-зимний период темнеть начинает значительно раньше, вследствие чего ухудшается видимость на дорогах. «Тёмное время суток требует от каждого участника дорожного движения - и пешехода, и водителя - повышенного внимания.

Это трудное время и для ходьбы, и для поездок!», — заключили в ведомстве.