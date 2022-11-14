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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:49

Перенос инсталляции «Россия начинается здесь» не планируется

Источник:kp.ru
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Инсталляцию «Россия начинается здесь», установленную на набережной реки Великой, переносить не планируют. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, передаёт корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Многие псковичи в социальных сетях после ремонта инсталляции предлагали её перенести на склон. Это предложение поступило для того, чтобы уберечь инсталляцию и расширить площадь набережной.

По мнению начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого при необходимости люди смогут забраться и на склон. Также, он отметил, что перенос требует больших затрат и усилий.

«Охрана памятников тоже будет не в восторге, особенно если под стеной сделаем подкоп. Это может привести к деформации», – добавил Александр Грацкий.