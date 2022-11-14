Теперь за деревьями в Пскове будет следить дендролог

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Дендролог, который будет заниматься озеленением и высадкой деревьев в городе, появится в Пскове. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, передаёт корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

На первый взгляд, кажется, что сложного в данной работе нет, но на самом деле всё не так просто. Нужно анализировать болезни деревьев, как пойдут корни, какая почва лучше всего подходит, какие именно растения впишутся в общую концепцию города и множество других аспектов.

Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий отметил, что наличие дендролога в Пскове болезненная тема на протяжении многих лет. Также он добавил, что пока что планируется ввести должность дендролога, после чего будут искать соответствующего специалиста.