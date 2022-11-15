В Псковской области повышают пенсионную грамотность среди молодёжи

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Проведение уроков по пенсионной и соцграмотности для молодых людей начались в Псковской области. Это стало началом большой просветительской кампании во всех субъектах страны. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном отделении ПФР.

Более пяти тысяч школьников и учащихся средних специальных учебных заведений региона начали изучение пенсионного законодательства. А 11 ноября студенты Пскова посетили клиентскую служба ПФР в Пскове на улице Петровской, дом 53.

«Интерес к размеру пенсии возникает у человека на пороге пенсионного возраста. Но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить. Поэтому каждому, кто начинает трудовой путь, необходимо понимать, что следует делать, чтобы в старости сохранить достойный уровень жизни», — сообщили в ведомстве.

Как начисляется пенсия и какие государственные услуги оказывает пенсионный фонд, что можно сделать, чтобы пенсия в будущем была более высокой: на эти и другие вопросы ответят сотрудники псковского ПФР. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова подчеркнула необходимость такого мероприятия для молодёжи.

«Сегодня пенсия формируется по иным правилам, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер. По каким правилам формируется пенсия, какими способами можно ее увеличить – необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях», пояснила она.

До конца текущего года дни открытых дверей, экскурсии, лекции для школьников и студентов пройдут во всех районах области. Молодых людей ожидает образовательная программа с использованием презентации и раздаче полезной литературы, а также примерами из практики, квестами и играми.

Каждый год ко дню пенсионной грамотности ПФР выпускает учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Оно распространяется среди учащихся и передается в библиотеки учебных учреждений. В этом году образовательные учреждения Псковской области получат более 5 тысяч пособий.