В Псковской области 15 ноября прогнозируют осадки в виде мокрого снега

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15 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем по прогнозу ожидается выпадение мокрого снега, местами с дождем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Ветер ожидается южных направлений, умеренный. Днем температура воздуха в среднем поднимется до +4 градусов, а вот ночью может похолодать до -3 градусов.

В областном центре будет идти мокрый снег, ночью также ожидается выпадение снега. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура может опустится до -2 градусов.

В Великих Луках днем также пройдёт мокрый снег. Температура днем составит до +0...+2 градусов, а ночью похолодает до -1...-3 градусов.