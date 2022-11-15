Псковский губернатор сообщил о готовности региона к зимнему периоду

.

Об этапах подготовки региона к зиме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В ночь на вторник и в течение дня на территории Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. К образованию устойчивого снежного покрова он, скорее всего, не приведёт и быстро растает. Да и в целом, по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет неустойчивой: слякоть и тепло будут чередоваться с морозами», — подчеркнул глаза региона.

Однако, по словам Михаила Ведерникова, Псковская область готова к холодам полностью. Так, например, объекты ЖКХ на 100 % подготовлены к зиме. Запасы топлива запасли с существенным перевыполнением, также подготовлена снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузочно-разгрузочные устройства для уборки снега И, кроме того, был создан запас противогололёдных материалов с расчётом на всю зиму.

«Будьте готовы и вы: напоминаю водителям о необходимости смены летних шин автомобиля на зимние. Лучше это сделать заранее, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения», — заключил Михаил Ведерников.