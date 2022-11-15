Великолучанин стал жертвой мошенников при заказе интим-услуг

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Почти семи тысяч рублей лишился житель Великих Лук, заплатив за услуги интимного характера мошенникам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В октябре текущего года мужчина на интернет-сайте, где можно было воспользоваться интимными услугами, в Великих Луках заказал девушку лёгкого поведения. В качестве предоплаты и страховки, молодой человек перевёл на карту мошенников 6800 рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества было признано законным и обоснованным.