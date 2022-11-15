Олега Аникеева назначили руководителем псковского банно-прачечного комбината

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

С 14 ноября руководителем банно-прачечного комбината в Пскове является Олег Аникеев. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В первый же рабочий день посетил вместе с ним этот важный социальный объект. Осмотрели городские бани на Советской и Конной. Их состояние оставляет желать лучшего, но ситуация не безвыходная», — подчеркнул глава города.

Борис Елкин поставил перед новым руководителем задачу: первоочередно обеспечить соцфункцию комбината. Кроме того, под руководством Олега Аникеева необходимо будет поработать над погашением задолженности. «Рассчитываю, что богатый управленческий опыт Олега Владимировича поможет ему оперативно разобраться в проблематике и начать действовать», — заключил глава Пскова.