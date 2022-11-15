19 ноября в Пскове состоится концерт в поддержку российских военнослужащих из зоны СВО

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19 ноября в Пскове состоится концерт «Сильный народ — сильная Россия!» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил организатор мероприятий Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.
Мероприятие пройдет 19 ноября в 15:00 на сцене «Дома офицеров» (улица Комдива Кирсанова, д.5). Псковичи смогут не только послушать выступления артистов, но и присоединиться к сбору гуманитарной помощи.
Принести вещи для военных и передать их волонтерам можно будет в фойе первого этажа, где расположится специальный пункт сбора гуманитарной помощи штаба #МЫВМЕСТЕ.
На втором этаже гостей встретит военный оркестр 104-ого десантно-штурмового полка 76-ой псковской дивизии ВДВ под руководством главного дирижёра – гвардии старшего лейтенанта Е. Баранчикова.
В основной части концертной программы примут участие:
– Вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анна Роор (ДМШ №1).
– Обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева.
– Заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры».
– Ансамбль 76-ой гв ДШД «Голубые молнии».
– Вокальный ансамбль «Саморезы».
Вход по пригласительным. Их можно получить в кассе Дома офицеров.
Телефон для справок: +7 (8112) 74-72-88.