В Пыталовском районе сдали участок дороги после ремонта

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Часть дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой протяжённостью 10 километров была сдана после ремонта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Дорога проходит через село Вышгородок, где по пути расположены школа и детский сад. Приведены в порядок изношенное дорожное полотно, водопропускные трубы, произведено укрепление обочин, отремонтировано семь автобусных остановок», — поделился глава региона.

Исто6овая сумма контракта составила 323 миллиона рублей. «Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — пояснил губернатор. Кроме этого, по словам Михаила Ведерникова, в 2023 году будет произведён ремонт ещё на одном участке дороги: километр 51+200 – километр 59+325.