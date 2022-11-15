Псковичка перестала получать алименты на детей после мобилизации бывшего мужа

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Псковичка обратилась на сайт губернатора с жалобой на прекращение выплат по алиментам в связи с увольнением бывшего мужа с работы и отправлением его на службу по мобилизации. В настоящее время женщина находится в декрете с одним ребенком и благодаря алиментам она кормила своих детей.

«Здравствуйте, вот пишу к вам с такой проблемой. Бывшего мужа забрали по мобилизации, мы в разводе, двое детей, со вторым ребёнком я в декрете. На старшего получала алименты ежемесячно, последняя выплата была с работы 5 октября. В этом месяце ничего не получила. Как жить, чем кормить детей. Куда мне обращаться что б получать алименты на детей, везде разводят руками. Помогите разобраться в данном вопросе. Куда направлять исполнительный лист, что бы удерживать алименты», – написала женщина.

Обращение было принято начальником управления специальных программ Правительства Псковский области Андреем Вьюновым. О результатах его рассмотрения бывшую жену мобилизованного пообещали уведомить дополнительно.