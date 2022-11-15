Псковские школьники победили во втором этапе всероссийской акции «Уникум»

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Учащиеся Детской школы искусств и Детской художественной школы Пскова победили во втором этапе Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Комитет по культуре региона поздравляет псковичек с победой. В номинации «Изобразительное искусство» победила Мхоян Арина с работой «В мечтах о флоте», в номинации «Декоративно-прикладное искусство» победила Прокопенко Ульяна с работа «За деревней Чудеса».

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области