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НовостиЗвезды15 ноября 2022 10:56

Псковские школьники победили во втором этапе всероссийской акции «Уникум»

Источник:kp.ru
Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Учащиеся Детской школы искусств и Детской художественной школы Пскова победили во втором этапе Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Комитет по культуре региона поздравляет псковичек с победой. В номинации «Изобразительное искусство» победила Мхоян Арина с работой «В мечтах о флоте», в номинации «Декоративно-прикладное искусство» победила Прокопенко Ульяна с работа «За деревней Чудеса».

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области