Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» стал Александр Котов

Фото: Псковское агентство информации

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове, программа началась сегодня, 15 ноября в 14:00 по московскому времени.

Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин обсудят со спикером какие риски могут быть у нового проекта бюджета Псковской области, какова вероятность досрочных выборов в Пустошкинском районе. А также поговорят о необходимости возвращение в школы начальной военной подготовки и многое другое.

Напомним, программа «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» вещает о самом главном в политике региона. Каждый вторник в 14:00 по Москве в программе «Оглавление» происходит диалог с ключевыми действующими лицами региона.