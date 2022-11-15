Псковское агентство информации открыло приём заявок на получение премии «Народное признание 2022»

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Приём заявок на получении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» стартовал. Премия будет вручаться по 12 номинациям. Об этом сообщило псковское агентство информации в посте социальной сети «ВКонтакте».

Псковские бизнесмены могут оставить заявки в четырёх номинациях: «Открытие» - для новых бизнес-проектов и компаний, «Наша марка» - для заслуживших доверие предприятий, «Сервис» - для работающих в сфере услуг, а также «Бизнесмен года».

Кроме того, есть номинации для псковичей-героев, совершивших подвиг: «Поступок» и «Защита». В номинации «Защита» могут посоревноваться представители правоохранительных органов и силовых структур. Спортсмены могут подать заявку в номинацию «Рекорд», деятели культуры и искусства, творческие коллективы — в номинацию «Талант». В разделе «Инициатива» ждут авторов актуальных и значимых для Псковской области проектов. Номинация «Призвание» — для тех, кто достиг профессионализма в своём деле. Также будет представлена номинация «Событие».

В номинации «Экомышление» могут подать заявку активисты и инициаторы проектов, направленных на сохранение и улучшение экологии в Псковской области. Награду могут получить все те, кто заботится об экологии, то есть это и физлица, и предприятия, и общественные организации.

Выдвигать кандидатов, достойных награды может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Также возможно и самовыдвижение. Ключевым условием будет условие непосредственное отношение к Псковской области. Подать заявку можно на странице «Народное признание».

Заявки принимаются до 23 декабря. А уже с 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования. С 24 января по 12 февраля - второй этап голосования. Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В 2021 году поступило 132 заявки. За 12 лет существования премии более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области получили премию.