Участников первого в Пскове «Ледяного заплыва» в купальниках просят поддержать горячим чаем

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Впервые в Пскове состоятся открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв». Об этом председатель федерации зимнего плавания Псковской области и организатор соревнований Марк Мордовцев сообщил в эфире радио «7 НЕБО», сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Мы решили на первых соревнованиях сделать короткую дистанцию – 25 метров», – делится Марк Мордовцев.

Однако для того, чтобы принять участие в соревнованиях нужно обязательно сделать две вещи:

1. Подать заявку в официальной группе в ВКонтакте «Федерация зимнего плавания Псковской области».

2. Каждому участнику нужно пройти медицинское обследование и получить допуск врача к зимнему плаванию. Сделать это нужно заранее, до самих соревнований.

По словам Марка Мордовцева, зимнее плавание считается при температуре воды от -2°C до +15°C градусов. Строгое правило: участники должны быть только в плавках или купальниках. Однако экстремалов это не пугает. За два дня на соревнования уже зарегистрировались 28 участников из пяти городов России, среди них Вологда, Северодвинск, Санкт-Петербург, Москва и Псков.

«Ледяной заплыв» участники совершат 3 декабря в 11:00 ч. на набережной реки Великой возле «Спортивной школы олимпийского резерва» «Ника», на территории Гребной базы по улице Воевода Шуйского, д.9.

«Если придут зрители с горячим чаем поддержать участников, то будет очень полезно», - поделился организатор соревнований.