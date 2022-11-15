«Новосокольнический» пост станции скорой помощи посетил Михаил Ведерников

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый новый пост скорой медицинской помощи «Новосокольнический» 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта Псковской области.

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Строительство здания было завершено в этом году вместо старой «избушки» в аварийном состоянии. На стройку объекта было потрачено более 8 миллионов областного бюджета.

В новом объекте здравоохранения теперь есть новые оборудование, техника, мебель, место хранения лекарств. Не обошли стороной и персонал: для них были выделена комната отдыха фельдшеров и водителей и помещение для принятия пищи. Сотрудники пункта рассказали Михаилу Ведерникову, что очень довольны изменениями и новыми условиями работы.