Фестиваль анимации «Пушкин и…» пройдёт в Пушкинских горах

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С 17 по 20 ноября в Пушкинских Горах пройдёт фестиваль анимации и литературы под названием «Пушкин и…». На мероприятии покажут мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями и тематическими мастер-классами. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

«Анимация – ещё одно имя мультипликации – это свершившееся чудо. Ожившие, одушевлённые, вдохновлённые своими создателями и вдохновляющие нас на языке книг, народных сказок, обыденных, но необычных историй», – отмечает директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич.

По словам организаторов, на мероприятии ждут не только детей, ведь аудитория у анимационных лент не всегда детская – это фестивальное кино, рассчитанное на специфического зрителя.

В рамках фестиваля пройдет показ фильмов Алексея Дёмина и встречи со зрителями. К слову, российский режиссер анимационного кино и педагог станет председателем жюри конкурсной программы мероприятия.

«Место проведения фестиваля “Пушкин и...” выбрано не случайно: Александр Сергеевич Пушкин создал целый мир уникального слога, поэтичных образов и значительную часть этого мира занимает место его вдохновения – Пушкинские Горы» – отмечают организаторы.

С программой можно ознакомиться по ссылке. Посещение бесплатное.