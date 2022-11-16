В Псковской области 16 ноября прогнозируют до - 6 градусов

.

Синоптики сообщили, что температура в Псковской области 16 ноября может опустится до -6 градусов. Подобное сообщение появилось в официальном Telegram-канале региона.

Сегодня в Псковской области ожидается погода облачная с прояснениями. Местами днем могут наблюдаться небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью также обещают снег.

На дорогах может появится гололедица. Температура воздуха в среднем днем будет колебаться от -1 до +1, ночью будет варьироваться от -1 до -6.

В Пскове существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура днем составит от+0 до +1, ночью может опуститься до -3. В Великих Луках утром ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -0 до -1, ночью может опуститься до -5.