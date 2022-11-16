Борис Елкин пригласил победителей «Большой перемены» на чаепитие

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По возвращению финалистов конкурса «Большая перемена» в Псков, глава города Борис Елкин пригласил их вместе с наставником на чаепитие в городскую администрацию.

Семь девушек в неформальной обстановке поделились с главой города о секретах, которые привели их к победе, рассказали о своих проектах и этапах конкурса. Финалистам подготовили на конкурс проекты кабинета арт-терапии, вторичной переработки одежды, туристического маршрута и даже создания микрорайона для котов.

Глава города задал вопросы по каждому проекту и поделился своими идеями для совершенствования задумок. В конце все сделали совместное фото.

Ранее уникальной возможностью выпить чашечку чая с главой региона, ненадолго занять его кресло и подписать важные электронные документы воспользовались победители акции «Губернаторский дневник».