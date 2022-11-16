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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:49

Губернатор Псковской области проверил обновлённый парк «Летний сад» в Новосокольниках

Источник:kp.ru
Фото: официальный telegram-канал псковской области

Фото: официальный telegram-канал псковской области

В парке «Летний сад» в Новосокольниках появился новый игровой комплекс и облагоустроена территория. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл на объект, чтобы посмотреть как преобразился парк после проделанных работ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

В парке поставили игровой комплекс, проложили аккуратные пешеходные дорожки, установили новенькие скамейки и урны.

Напомним, «Летний сад» – общественная территория, благоустроенная в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».