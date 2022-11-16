Выборы главы Пустошкинскго района могут пройти досрочно

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Отстранение грозит главе Пустошкинского района Светлане Васильковой. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«У нас такого ещё не было в отношении глав муниципальных районов, но законодательство предполагает такой способ отрешения от должности. Это на самом деле реально, и это связано с неудовлетворительной оценкой деятельности главы, которую дают депутаты районного Собрания», — пояснил депутат.

По словам Александра Котов, если подобные заявления будут поступать неоднократно, и глава не будет соответствующим образом выполнять обязанности, то полномочия могут прекратить досрочно.

«Причем это происходит не волюнтаристски, а с соблюдением определенных процедур. Видимо, в Пустошкинском районе ситуация уже созрела, чтобы главе объявить импичмент. Наверно, все так быстро не закончится. Может быть, это решение будет обжаловано в суде. Скорее всего потому, что, вы понимаете, там решения принимают другие люди, а не сами главы, и вот эти другие люди обязательно пойдут в суд и, скорее всего, как в 99 % случаев у них бывает, этот суд проиграют», — отметил спикер.

Александр Котов считает, что вероятность досрочных выборов в муниципалитете крайне высока .